Учительница в США совратила четырех учеников и родила от одного из них

Бывший ученик школы в городе Редлендс в штате Калифорния подал в суд на учительницу английского языка. Женщина совращала школьников и родила от одного из них, сообщило Mercury News .

По словам мужчины, женщина совратила его в 2007 году. Тогда ему было 16 лет. Он стал четвертой жертвой педагога, подавшей на нее в суд.

Лаура Уайтхерст стала известна американской общественности в 2013 году. Выяснилось, что учительница несколько лет склоняла к сексу школьников и забеременела от одного из них.

Отец ребенка признался, что их интимные отношения начались после поездки в Диснейленд. Женщина убедила его, что не может забеременеть. В 2014 году он через суд получил компенсацию в размере шести миллионов долларов.

Жертвы рассказали, что Уайтхерст приглашала их в свой кабинет, чтобы общаться на интимные темы, а потом совращала. Женщина занималась с ними сексом в школе и в своем доме. Через два месяца после родов ее посадили в тюрьму.

Ранее в штате Нью-Джерси учительница соблазнила школьника, когда он учился в пятом классе. Мальчик подвергался сексуальному насилию с 11 до 15 лет.