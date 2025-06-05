В США учительница совратила 14-летнего школьника

Во Флориде арестовали 28-летнюю учительницу Оливер Фелл, которая совратила своего 14-летнего ученика. Об этом сообщил журнал People .

По версии следствия, преподавательница отправляла школьнику обнаженные снимки, а также вступала с ним в половую связь.

О произошедшем стало известно спустя три месяца. Пострадавший проговорился сотруднику школы, что педагог продолжает вести с ним переписку в соцсетях.

Проведенная проверка показала, что Фелл действительно отправляла юноше снимок голой груди. Учительницу уволили из школы. Сейчас она находится в окружной тюрьме. Свою вину женщина не признала.

Ранее стало известно, что преподавательница в Канзасе совратила двух школьников и едва не изнасиловала третьего. Против нее завели дело, первое заседание по которому пройдет в середине июня. Из-под стражи обвиняемая вышла под залог.