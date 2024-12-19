Учительница из Австралии пять раз изнасиловала школьника и объявила себя невиновной

Учительница из австралийского штата Новый Южный Уэльс совратила 17-летнего школьника и объявила себя невиновной. Об этом сообщил телеканал NBN News .

В декабре 2023 года 29-летнюю Зои Ходжес из города Ньюкасл задержали за неподобающие отношения с учеником. Связь между парой продолжалась с июня по август того же года. По версии следствия, за это время австралийка пять раз изнасиловала подростка.

Впервые перед судом Ходжес предстала 17 декабря. Все обвинения в свой адрес женщина опровергла. Следующее предварительное заседание по делу запланировано на февраль 2025 года. Тогда будет окончательно известна дата начала основного процесса.

От общения с прессой подозреваемая и ее адвокат отказались. Ходжес внесла за себя залог и останется на свободе до следующего заседания.

Ранее стало известно, что в США педофил выдавал себя за подростка и ходил в школы, чтобы насиловать детей.