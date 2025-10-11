Эстония перекрыла проходящую через Россию дорогу
Эстония перекрыла проходящую через Псковскую область дорогу
Военные пограничники Эстонии перекрыли дорогу, частично проходящую через Саатсеский Сапог в Псковской области. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.
«Департамент пограничной охраны и полиция перекрыли эстонскую дорогу, которая проходит через территорию Россию», — отметили журналисты.
Глава оперативного отдела Южной префектуры прибалтийской страны Кюнтер Педоск объяснил, что мера обусловлена якобы активностью со стороны России. О какой именно активности речь, он не уточнил.
Издание напомнило, что в 2026 году Эстония планирует начать строительство новой объездной дороги вокруг Саатсеского Сапога. Прибалтийская страна намерена потратить порядка семи миллионов евро на возведение пограничного ограждения.
СМИ также сообщали, что Эстония, Литва и Латвия уже готовят совместный план на случай вероятного «нападения» России.