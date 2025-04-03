Тело погибшего при землетрясении россиянина обнаружили в Мандалае

Во время разборов завалов после землетрясения в Мандалае в Мьянме извлекли тело россиянина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, работающих на месте происшествия.

«Предположительно, тело россиянина извлекли из-под завалов после землетрясения в Мандалае. С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетический экспертизы», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, погибший мужчина работал учителем.

Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме произошло 28 марта. По последним данным, жертвами стали 1,7 тысячи человек, еще 3,4 пострадали. Около 300 человек пропали без вести.

Несколько дней назад МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Мандалае, наиболее пострадавшем городе республики. Более 250 российских специалистов — спасатели, кинологи, врачи и психологи — будут работать круглосуточно, в три смены.