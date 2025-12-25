Учитель из Благовещенска застрял в СИЗО Таиланда без воды и еды после увольнения

Уроженца Благовещенска, работавшего в Таиланде учителем английского языка и физкультуры, уволили за опоздание. Теперь он ожидает депортации в изоляторе без воды и еды. Об этом сообщила в беседе с РИА «Новости» волонтер и представитель русскоязычной диаспоры в Таиланде Светлана Шерстобоева.

По словам россиянки, она вместе с родителями разыскивала другого пропавшего соотечественника по тюрьмам Паттайи и таким образом от охранника в изоляторе узнала о находящемся там благовещенском педагоге.

Сотрудник тюрьмы заявил Шерстобоевой, что для разговора с учителем нужно купить еды, потому что мужчина был очень голоден. Выяснилось, что мужчина работал в тайской школе учителем и пару раз нарушил дисциплину.

«Его уволили и аннулируется его рабочая виза. И он в ту же секунду становится нелегалом на территории страны. Для того, чтобы ему стать „легалом“, ему нужно доехать до границы», — сказала Шерстобоева.

Когда учитель ехал в аэропорт Бангкока, то попал в участок. А дальше уже «обратной дороги нет». Теперь он вынужден ждать в СИЗО депортации.

«Интересно устроены тюрьмы все-таки в Таиланде. То есть человек там сидит, и там не предусмотрено питание вообще. И вода не предусмотрена», — удивилась волонтер.

По ее словам, в самих тюрьмах заключенных кормят, дают одежду. В СИЗО с этим дела обстоят гораздо хуже.

Благовещенец назвал Шерстобоевой свои личные данные и просил разыскать его отца, чтобы тот помог сыну покинуть Таиланд. Волонтер передала сведения в консульство.