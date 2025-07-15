Американец, помогавший ВС РФ из тыла украинских боевиков, получил российский паспорт

Помогавший российским бойцам из тыла ВСУ американец Дэниэл Мартиндейл получил паспорт гражданина РФ. Документ ему вручила сотрудница МВД в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве. На церемонии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, отметил ТАСС .

По словам Пушилина, история Мартиндейла является по-настоящему уникальной. Глава республики поблагодарил его от лица жителей Донбасса за оказанную помощь во время специальной военной операции.

С 2022 по 2024 год Мартиндейл находился на подконтрольной ВСУ территории и, рискуя жизнью, передавал ВС РФ данные о местах дислокации подразделений украинских боевиков и другую значимую информацию.

Из зоны боевых действий американца успешно эвакуировали осенью прошлого года.