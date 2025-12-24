Ученый РАН Крамник предположил, что промышленность США не готова к разработке кораблей класса «Трамп»

Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Илья Крамник выразил сомнения в способности Соединенных Штатов реализовать амбициозный проект строительства кораблей нового поколения класса «Трамп». Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Эксперт указал на отсутствие готовности американской промышленности к разработке подобных проектов.

«Мне кажется, в первую очередь это внутриполитическая активность с целью продемонстрировать избирателям свою непоколебимую позицию в деле укрепления Соединенных Штатов», — предположил ученый.

По его словам, последним крупным успехом стало создание эсминца «Арли Берк», проектирование которого стартовало еще при администрации Рональда Рейгана.