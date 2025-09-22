Ученый РАН Бабаев допустил мировое лидерство Азии в ближайшие 100 лет
Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев предположил наступление мирового лидерства Азии в ближайшие 100 лет. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По мнению ученого, Китай претендует на доминирование в сфере искусственного интеллекта, а его путь уже попытается повторить вся Азия.
«Мне кажется, есть два основных тренда — один технологический, второй такой интеграционный, которые в совокупности дадут лидерство Азии на ближайший век как минимум», — заявил эксперт.
Специалист высказал предположение о формировании единого евразийского союза как альтернативы «англосаксонскому миру».