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    Ученый посмертно получил премию Шнобеля за изучение процесса сморкания

    Токудзи Унно посмертно получил премию Шнобеля за изучение процесса сморкания

    Фото: РИА «Новости»

    Японский ученый Токудзи Унно посмертно получил Шнобелевскую премию по медицине за исследование процесса сморкания. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

    Награду присудили за работу «Как сморкаться — аэродинамическое изучение сморкания».

    «Премия по медицине — покойный Токудзи Унно», — говорится в сообщении организаторов.

    Шнобелевскую премию по химии получила международная группа исследователей, изучавшая молочные белки живородящих тараканов. По данным ученых, они содержат в три раза больше энергии, чем аналогичные белки коров.

    Еще одну награду присудили за технологию «некропечати». Ученые предложили использовать хоботки комаров в качестве высокоточных игл для 3D-принтеров.

    Премию по биологии получила группа специалистов из Бразилии и Австралии. Они изучали, как ядовитые змеи реагируют на прикосновения к различным частям тела и что может спровоцировать рептилию на укус.

    В 2026 году церемония впервые прошла за пределами США — в Цюрихе