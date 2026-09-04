Ученый посмертно получил премию Шнобеля за изучение процесса сморкания
Токудзи Унно посмертно получил премию Шнобеля за изучение процесса сморкания
Японский ученый Токудзи Унно посмертно получил Шнобелевскую премию по медицине за исследование процесса сморкания. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.
Награду присудили за работу «Как сморкаться — аэродинамическое изучение сморкания».
«Премия по медицине — покойный Токудзи Унно», — говорится в сообщении организаторов.
Шнобелевскую премию по химии получила международная группа исследователей, изучавшая молочные белки живородящих тараканов. По данным ученых, они содержат в три раза больше энергии, чем аналогичные белки коров.
Еще одну награду присудили за технологию «некропечати». Ученые предложили использовать хоботки комаров в качестве высокоточных игл для 3D-принтеров.
Премию по биологии получила группа специалистов из Бразилии и Австралии. Они изучали, как ядовитые змеи реагируют на прикосновения к различным частям тела и что может спровоцировать рептилию на укус.
В 2026 году церемония впервые прошла за пределами США — в Цюрихе