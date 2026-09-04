Ученый посмертно получил премию Шнобеля за изучение процесса сморкания

Японский ученый Токудзи Унно посмертно получил Шнобелевскую премию по медицине за исследование процесса сморкания. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

Награду присудили за работу «Как сморкаться — аэродинамическое изучение сморкания».

«Премия по медицине — покойный Токудзи Унно», — говорится в сообщении организаторов.

Шнобелевскую премию по химии получила международная группа исследователей, изучавшая молочные белки живородящих тараканов. По данным ученых, они содержат в три раза больше энергии, чем аналогичные белки коров.

Еще одну награду присудили за технологию «некропечати». Ученые предложили использовать хоботки комаров в качестве высокоточных игл для 3D-принтеров.

Премию по биологии получила группа специалистов из Бразилии и Австралии. Они изучали, как ядовитые змеи реагируют на прикосновения к различным частям тела и что может спровоцировать рептилию на укус.

В 2026 году церемония впервые прошла за пределами США — в Цюрихе