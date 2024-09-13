Сегодня 15:06 Дыхание анусом и пьяные черви. За что присудили Шнобелевскую премию — 2024 Шнобелевскую премия мира получил проект о голубях-наводчиках для ракет 0 0 0 Фото: Keiko Hiromi / Global Look Press Интересное

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Стали известны победители Шнобелевской премии 2024 года. Чтобы ее получить, ученые подбрасывали тысячи монеток, учили мышей дышать анусом, исследовали шевелюру кучерявых людей, заставляли плавать мертвых рыб и еще бог весть что. Все подробности — в материале 360.ru.

За что вручают Шнобеля Массачусетский технологический институт 12 сентября провел 34-ю церемонию вручения Шнобелевской премии. Впервые после четырех лет пандемии ученые собрались не онлайн, а в зале, чтобы поприветствовать удачливых коллег, совершивших неординарные открытия в разных областях науки. Хотя Шнобелевская премия — шуточная и отмечает не слишком серьезные достижения, некоторые из ее лауреатов получали впоследствии и Нобелевскую премию. Например, физику Андре Гейму присудили обе награды с разницей в 10 лет: сначала от смеющихся американцев, а потом и от совершенно серьезной Шведской Королевской академии наук. Если вместе с Нобелевкой победитель получает чуть больше миллиона долларов США в шведских кронах, то к Шнобелю дают целых 10 триллионов долларов — правда, зимбабвийских и вышедших из обращения в 2009 году. А еще — бумажный цилиндр, символизирующий «контейнер для хранения всех имеющихся у лауреата знаний».

Фото: Игра в крестики-нолики на Шнобелевской премии в 2016 году. Keiko Hiromi / Global Look Press

Лауреаты Шнобелевской премии — 2024 Премия мира Премию мира завоевал покойный американский психолог и изобретатель Беррес Фредерик Скиннер. Он проводил эксперименты по изучению возможности размещения живых голубей внутри ракет для управления траекториями их полета. Комитет национальной обороны США даже выделили на изыскания 25 тысяч долларов. Говорят, сам автор считал свой проект сумасшедшим. Тем не менее Скиннер провел «идеальную демонстрацию с участием голубя, обученного нацеливаться на объекты на побережье Нью-Джерси». Но власти все-таки не решились полагаться на птиц и исследования прекратили. Премию получила дочь изобретателя.

Фото: Gсихолог и изобретатель Беррес Фредерик Скиннер. David Marlin / Global Look Press

Биология

Еще одна посмертная награда досталась покойным Фордайсу Эли и Уильяму Петерсену. Они еще в 1940 году решили выяснить, какие факторы влияют на производство молока в молочных стадах. Для этого ученые посадили кошку на спину коровы и взрывали бумажные пакеты каждые 10 секунд в течение двух минут. Неясно, чего ожидали исследователи, но испуганные коровы действительно выделяли меньше молока. Что об этом эксперименте думали кошки, никто не знает, известно лишь, что позже от их участия решили отказаться «за ненадобностью». Награду приехали получать дочь и внук Эли.

Фото: John Eveson/FLPA / Global Look Press

Физиология Помните детский анекдот о ежике, который научился дышать через попу, а потом забыл об этом, сел на пенек, задохнулся и умер? Похоже, эта история вдохновила исследователей из Японии и США. В разгар пандемии они решили выяснить, могут ли люди с проблемами дыхания получить пользу от накачки кислорода с тыла. Эксперименты показали, что мыши, крысы и свиньи могут поглощать кислород в кровоток через прямую кишку и тем самым поддерживать нормальное дыхание. Открытие назвали «энтеральная вентиляция» — и оно намного серьезнее, чем кажется. Шнобеля дали просто за смешную идею. Кстати, сейчас идут испытания на людях-добровольцах.

Демография Неизвестно, что натолкнуло доктора Сола Ньюмана из Оксфордского университета на его исследование — возможно, семейные проблемы со старшим поколением. Но ученый заподозрил долгожителей в обмане: дескать, специально приписывают себе годы, чтобы обмануть пенсионные фонды. Согласно исследованию лауреата Шнобеля, многие заявления о людях, живущих необычайно долго, объясняются именно мошенничеством. А также банальными канцелярскими ошибками и просто отсутствием свидетельств о рождении.

Анатомия Победа в этой области досталась краниофациальному хирургу из университетской больницы Necker-Enfants Malades в Париже профессору Роману Хонсари и его коллегам. Они решили выяснить, закручиваются ли волосы на голове большинства людей в Северном полушарии в том же направлении, что иу таковых в Южном полушарии. Научные исследования показали, что у большинства людей Северного полушария волосы закручиваются по часовой стрелке, а Южного — против. Ну что, кучерявые, айда проверять? Кстати, торнадо тоже вращаются в разных направлениях в зависимости от местоположения.

Фото: Judith Thomandl / Global Look Press

Теория вероятности Тут лидировал самый многочисленный коллектив из Нидерландов, Швейцарии, Бельгии, Германии. Франции, Венгрии и Чехии. Они проверяли гипотезу бывшего профессионального фокусника, а впоследствии — профессора статистики и математики Стэнфордского университета Перси Диакониса. Экс-престидижитатор утверждал: подброшенные монеты чаще всего приземляются той стороной, что и при первом падении. Полсотни исследователей методично подбрасывали 350 757 монет и убедились, что мэтр был прав.

Фото: Перси Уоррен Диаконис известен решением математических задач, связанных со случайностью и рандомизацией, вроде подбрасывания монет и перетасовки игральных карт / Википедия

Медицина Группа швейцарско-немецко-бельгийских ученых выяснила, что поддельные лекарства, вызывающие болезненные побочные эффекты, зачастую более эффективны, чем не вызывающие таковых. Ботаника Американец Джейкоб Уайт и Фелипе Ямашите из Германии доказали, что южноамериканское растение Boquila trifoliolata, также известное как бокила трехлистная, может имитировать листья пластиковых растений, которые стояли рядом. Так поддержали гипотезу о «растительном зрении». А ведь это они еще рязанских грибов не видели!

Фото: Helmut Meyer zur Capellen / Global Look Press

Физика Победу одержал американец Джеймс К. Ляо, который продемонстрировал и объяснил плавательные способности мертвой форели. Труд называется: «Нервно-мышечный контроль плавания форели в вихревой дорожке: последствия для экономии энергии». Химия

Ученые из Нидерландов и Франции наловили обычных дождевых червей и, вместо того чтобы идти с ними на рыбалку, начала спаивать. Потом с помощью хроматографии деятели науки смогли разделить пьяных и трезвых подопытных.