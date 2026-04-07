Ученые заявили о перенаселении Земли

Численность человечества уже превысила уровень, который планета способна устойчиво поддерживать при нынешнем потреблении ресурсов. На это указали в статье на сайте Environmental Research Letters .

Исследователи взяли за основу концепцию «несущей способности». Показатель помогает определить, сколько именно людей могут существовать на территории, чтобы не истощать природные ресурсы.

По их оценкам, оптимальная численность населения в современных реалиях не должна превышать 2,5 миллиарда человек. При этом уже сейчас на Земле проживают порядка восьми миллиардов человек, что указывает на разрыв между текущей нагрузкой и возможностями планеты.

По прогнозу, рост населения Земли в ближайшие годы замедлится, но не остановится. С увеличением численности давление на природные системы усилится, что приведет к росту глобальной нестабильности.

