Ученые заявили о перенаселении Земли
ERL: численность человечества превысила возможности планеты
Численность человечества уже превысила уровень, который планета способна устойчиво поддерживать при нынешнем потреблении ресурсов. На это указали в статье на сайте Environmental Research Letters.
Исследователи взяли за основу концепцию «несущей способности». Показатель помогает определить, сколько именно людей могут существовать на территории, чтобы не истощать природные ресурсы.
По их оценкам, оптимальная численность населения в современных реалиях не должна превышать 2,5 миллиарда человек. При этом уже сейчас на Земле проживают порядка восьми миллиардов человек, что указывает на разрыв между текущей нагрузкой и возможностями планеты.
По прогнозу, рост населения Земли в ближайшие годы замедлится, но не остановится. С увеличением численности давление на природные системы усилится, что приведет к росту глобальной нестабильности.
Ранее в РПЦ выступили против сокращения рождаемости из-за нехватки благ.