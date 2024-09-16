За последний год у коронавируса появились новые штаммы — «кракен», «пирола», «флирт». Все они являются вариантами известного «омикрона», рассказала врач-терапевт, кардиолог Анна Ратникова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, основные симптомы штаммов коронавирусной инфекции не изменились. Болезнь все так же сопровождается одышкой, кашлем, заложенностью и насморком. Перечисленные симптомы ковида могут сохраняться более трех-шести месяцев.
«Омикрон» хоть и сохраняет свою заразность, но не вызывает опасений с точки зрения тяжелых осложнений, отметила Ратникова.
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