За последний год у коронавируса появились новые штаммы — «кракен», «пирола», «флирт». Все они являются вариантами известного «омикрона», рассказала врач-терапевт, кардиолог Анна Ратникова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, основные симптомы штаммов коронавирусной инфекции не изменились. Болезнь все так же сопровождается одышкой, кашлем, заложенностью и насморком. Перечисленные симптомы ковида могут сохраняться более трех-шести месяцев.

«Омикрон» хоть и сохраняет свою заразность, но не вызывает опасений с точки зрения тяжелых осложнений, отметила Ратникова.