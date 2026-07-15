Ученые раскрыли связь коллективных молитв о дожде с осадками

Daily Mail: молитвы о дожде работают в регионах с специфическим паттерном погоды

В Великобритании на фоне аномальной жары люди начали молиться о дожде. Ученые выяснили, существует ли научные доказательства эффективности такой практики, сообщило издание Daily Mail .

Авторы работы проанализировали двухсотлетние церковные записи из испанского города Мурсия. Выяснилось, что здесь имеется специфический паттерн погоды: чем дольше жара, тем выше вероятность осадков.

«Если религиозный лидер молится в подходящее время, когда вероятность дождя сама по себе возрастает, это может убедить людей в том, что именно молитва вызвала осадки», — говорится в материале.

В Великобритании такой эффект слабо выражен. Кроме того, современная наука объясняет осадки движением воздушных масс и изменениями температуры, а не молитвами.

Ранее климатолог Андрей Киселев рассказал, что на Россию не повлиял Эль-Ниньо, поэтому страну и не накрыла аномальная жара.