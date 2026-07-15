Климатолог Киселев объяснил, почему Россию обходит жара, накрывшая Европу и США

В Европе и США аномально жарко, что ученые связывают с влиянием Эль-Ниньо — климатического явления, когда поверхностный слой в океане становится теплее окружающей среды на полградуса. Оно связано с постоянными теплыми пассатами, сильной жарой, засухами или, наоборот, ливневыми дождями. Однако пока центр России от погодных аномалий не страдает. Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова и автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев рассказал 360.ru, почему так происходит и ждать ли этим летом жары.

«В Австралии Эль-Ниньо приводит к обильным осадкам, а засухи касаются южного полушария, в основном экваториальных зон. Захватывают Индию и Китай. Но до России эффект, связанный с изменением режима осадков из-за Эль-Ниньо, не доходит», — объяснил Киселев.

Именно поэтому, пока весь остальной мир страдает от аномальной жары, в России вполне комфортная температура и идут дожди.

Климатолог подчеркнул: нельзя сказать, что Эль-Ниньо никак не влияет на территорию нашей страны. Все же температура повышается по всему миру. Однако в России это действительно ощущается не так остро, а скорее больше связано с глобальным потеплением, которое продолжается во всем мире.

Подробнее о том, что такое Эль-Ниньо и как он влияет на погоду в мире и России, а также когда в Москве и области прекратятся дожди — в материале 360.ru.