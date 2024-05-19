Ученые из США рассказали о новом штамме коронавируса FLiRT | 360°

Мир 19 мая 2024, 19:00 Ученые из США рассказали о новом штамме коронавируса FLiRT FT: ученые предупредили о росте заболеваемости COVID-19 летом Unsplash

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Всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти этим летом из-за нового штамма коронавируса под названием FLiRT. Об этом сообщила газета FT.

В США доминирующим вариантом коронавируса стал штамм FLiRT — за 14 дней до 11 мая на его долю пришлось 28,2% зафиксированных случаев COVID-19. Информацию об этом предоставил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По данным ВОЗ, в Европе штамм FLiRT нашли в 14 странах, он также встречался в Израиле. Новый вариант коронавируса появился из «омикрона», из-за которого возник всплеск заболеваемости COVID-19 зимой 2022 года.

По мнению экспертов, из-за штамма FLiRT этим летом может увеличиться число заражений, однако количество госпитализаций останется на прежнем уровне.

Ранее о новом варианте коронавируса предупредила биолог Ольга Карпова. Она рассказала, что штамм FLiRT может в скором времени появиться и в России.