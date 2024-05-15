Биолог Карпова предупредила о возможном появлении в РФ нового варианта коронавируса FLiRT | 360°

15 мая 2024, 14:59
Биолог Карпова предупредила о возможном появлении в РФ нового варианта коронавируса FLiRT
Новая группа штаммов коронавируса FLiRT распространилась в ряде стран. Стоит ли ожидать ее появления в России, рассказала доктор биологических наук Ольга Карпова в беседе с RT.
По словам специалиста, COVID-19 — РНК-содержащий вирус, который очень быстро мутирует. Случаи с заражением новыми вариантами можно ждать весной и осенью — в период роста заболеваемости респираторными инфекциями.
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Эксперт также добавила, что в дальнейшем на территории РФ начнет распространяться FLiRT. Однако опасности для населения нет, заверила ученый.
Ученые
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