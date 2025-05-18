Мужчина с ножом напал на молодых людей в Германии, пострадали пятеро

Bild: пять человек пострадали в Билефельде после нападения у бара

В Билефельде мужчина с ножом и тростью напал на молодых людей перед баром Cutie на Гросе-Курфюрст-Штрассе. В результате пострадали не менее пяти человек, сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.

«Пострадали не менее пяти человек, трое из них — тяжело. Не исключено, что есть и другие пострадавшие», — сказал представитель полиции Зоню Реммерт.

Двое пострадавших в критическом состоянии.

По словам свидетелей, злоумышленник хаотично напал на людей, используя нож и трость, в которой было спрятано лезвие. Некоторым посетителям кафе удалось повалить его на землю, ранив его по лицу. Однако он смог вырваться и убежать.

При побеге нападавший уронил рюкзак, который следователи обнаружили рядом с местом происшествия. В рюкзаке нашли другое оружие, бутылку с горючей жидкостью и вид на жительство на имя гражданина Сирии.

Ранее неизвестный набросился с ножом на людей в центре Амстердама. К месту ЧП вызвали машины скорой помощи и медицинский вертолет. Злоумышленника оперативно задержали.