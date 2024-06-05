Учения НАТО BALTOPS 24 начались в Балтийском море

U.S. Department of Defense
Фото: U.S. Department of Defense

В акватории Балтийского моря стартовали крупные учения Североатлантического альянса BALTOPS 24. Об этом сообщила пресс-служба военного блока.

Для участия в маневрах порядка 30 судов и четыре тысячи военнослужащих НАТО прибудут в порт литовской Клайпеды.

Всего в учениях задействуют более 50 кораблей 19 государств — членов альянса, свыше 85 самолетов и порядка девяти тысяч военнослужащих.

«В маневрах BALTOPS 2024 примут участие многонациональные оперативные подразделения и четыре десантные оперативные группы. Это самая крупная коалиция десантных сил в мире, а также самая большая коалиция сил противоминной защиты в альянсе», — заявили в НАТО.

Альянс отработает спектр морских операций, в том числе противолодочное противодействие, работу ПВО, десантирование и использование морских дронов. Впервые в учениях примет участие недавно примкнувшая к НАТО Швеция.

Ране британские СМИ сообщили, что НАТО готовит план переброски войск из США на случай войны с Россией.

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