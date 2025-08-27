Участницей конкурса «Мисс Вселенная» стала загадочная претендентка из Дубая

В международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» допустили к участию загадочную конкурсантку из Палестины Надин Аюб. Об этом сообщило издание New York Post .

Конкурс пройдет 21 ноября в Таиланде. «Мисс Палестина» впервые примет в нем участие, что не могло не заинтересовать журналистов.

Они выяснили, что 27-летняя Аюб является основательницей и руководителем конкурса «Мисс Палестина». При этом журналисты не нашли никаких упоминаний, когда такой конкурс проводился, кто в нем участвовал и как можно было зарегистрироваться для участия в этом мероприятии. Кроме того, девушка родилась в США, выросла в Канаде и сейчас проживает в Дубае.

«С 2022 года не было ни одной „Мисс Палестина“ из-за геноцида. Я хотела больше внимания уделять тому, что происходит за кулисами, потому что в центре внимания должны были быть страдающие жители Палестины, а не я», — заявляла она осенью 2022 года.

Издание отметило, что в том же году Аюб участвовала в конкурсе «Мисс Земля» на Филиппинах, где заняла одно из четырех призовых мест.

Ранее жительница Магнитогорска стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия — 2025».