Участники похорон и дня рождения подрались в клубе в Англии

Mirror: в Англии подрались участники поминок и дня рождения

В Англии произошла массовая драка между компанией, отмечающей день рождения, и участниками похоронной процессии, пришедшими на поминки. Об этом сообщило издание Mirror .

Драка произошла в Консервативном клубе Уинстона в Багули, где одновременно проходили два мероприятия.

В результате потасовки пострадали четыре человека, которых госпитализировали с различными травмами — от перелома лодыжки до кровоизлияния в мозг.

В клуб вызвали полицию. По словам констебля Алана Ишервуда, заведению следует нанять обученного охранника на случай проведения мероприятий, в которых участвуют более 40 человек.

Представитель клуба Колетт Рентон назвал такое требование «непомерно дорогим», посчитав, что оно несоразмерно произошедшему. По его словам, это было просто неудачное стечение обстоятельств.

В начале ноября в Абакане скончался хоккеист хакасского «Металлурга» Артем Торточаков, ранее избитый в драке у ночного клуба.