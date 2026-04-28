Участники ОПЕК обсудят выход ОАЭ из альянса

Страны-участницы ОПЕК на следующей встрече поднимут вопрос выхода ОАЭ из организации. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

Собеседник издания рассказал, что альянс не был в курсе намерения ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Такое решение страна могла принять из-за сложившейся экономической ситуации. По словам источника агентства, сообщение о выходе ОАЭ из структуры застало его врасплох.

«Мы не были осведомлены об их намерении. Однако главным фактором, который мог спровоцировать этот выход из ОПЕК+, является, прежде всего, экономическое положение страны, серьезно затронутое событиями на Ближнем Востоке», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее эмиратское госагентство WAM подтвердило, что решение о выходе из ОПЕК вступит в силу 1 мая этого года. Государство состояло в этой организации с 1967 года.

WAM уточнило, что выход из структуры повысит гибкость реагирования на динамику рынка и поможет его стабилизировать.