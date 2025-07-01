В Сербии озвучили версию о причастности иностранных спецслужб к протестам

Депутат Национального Собрания Сербии Слободан Николич заявил, что за массовыми протестами в Белграде могут стоять иностранные спецслужбы. Его слова передал сайт телеканала «Звезда» .

«В основном там малолетние, но есть люди, которых финансируют разведывательные службы иностранные, и в этом деле университет большую роль играет. Профессора, пятая колонна, которая находится под влиянием Запада», — сказал журналистам Николич.

Протесты в Сербии вспыхнули 28 июня. Около 36 тысяч человек приняли участие в митинге оппозиции. Во время столкновений с полицией были задержаны некоторые граждане, что стало катализатором для дальнейших массовых протестов. Участники требуют освобождения всех задержанных и проведения досрочных выборов в парламент.