Участники беспорядков в Бангладеш ворвались на территорию тюрьмы и подожгли ее

Участники беспорядков в Бангладеш прорвались на территорию тюрьмы округа Шерпур на севере страны и подожгли ее, в результате чего 500 заключенных сбежали. Сообщило издание UNB .

По данным СМИ, вооруженная палками и другими предметами толпа устроила протест в день комендантского часа в понедельник. Позже они направились к тюрьме, где сломали ворота и подожгли несколько зданий.

«Примерно 500 заключенных смогли сбежать», — отметили журналисты.

Кроме того, участники беспорядков подожгли полицейский участок, офисы и магазины в городе.

В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в Дакке и переехали в более безопасное место. Согласно информации телеканала News18, Хасина подала в отставку и вылетела в индийский город Агартала.