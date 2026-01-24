Участниками переговоров в Абу-Даби стали Уиткофф и Кушнер

В трехсторонних переговорах по Украине в ОАЭ приняли участие спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Во время трехсторонней встречи делегации сидели друг напротив друга.

Представитель правительства ОАЭ в беседе с Reuters отметил, что переговоры в Абу-Дави прошли в конструктивной и позитивной атмосфере.

Дипломат подчеркнул, что страна продолжит поддерживать все усилия, направленные на достижение мира и диалог между государствами.

В российскую делегацию вошли представители Министерства обороны. Главой группы дипломатов стал начальник Главного управления Генерального штаба ВС России Игорь Костюков.

Первую встречу 23 января стороны посвятили «параметрам завершения» конфликта и «дальнейшей логике переговорного процесса». Глава украинской делегации Рустем Умеров подтвердил, что 24 января к переговорщикам присоединился начальник Генерального штаба генерал Андрей Гнатов и замначальника военной разведки генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.