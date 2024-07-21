Служба государственной безопасности Грузии начала опрашивать людей, которые вернулись на родину после участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщила телекомпания «Мтавари архи» .

По информации источника, правоохранители вызвали на допрос жителей страны, которые вели боевые действия на стороне ВСУ.

«В городском суде Тбилисси пройдет опрос Важи Цецадзе и Надима Хмаладзе в рамках дела о государственном перевороте. Из-за грифа „секретно“ солдаты не имеют права разглашать детали дела», — отметили журналисты.

Также силовики уже беседовали с Лашей Чиглазе, который участвовал в боях на стороне ВСУ. Им заинтересовались в рамках дела о государственном перевороте и беспорядках.

Ранее Служба внешней разведки России предупредила об угрозе «цветной революции» в Грузии. Специалисты полагают, что способствовать этому будет президент страны Саломе Зурабишвили с подачи США.