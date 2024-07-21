Участниками боевых действий в украинском конфликте заинтересовались в Грузии
«Мтавари архи»: СГБ Грузии опрашивает вернувшихся с Украины солдат
Служба государственной безопасности Грузии начала опрашивать людей, которые вернулись на родину после участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщила телекомпания «Мтавари архи».
По информации источника, правоохранители вызвали на допрос жителей страны, которые вели боевые действия на стороне ВСУ.
«В городском суде Тбилисси пройдет опрос Важи Цецадзе и Надима Хмаладзе в рамках дела о государственном перевороте. Из-за грифа „секретно“ солдаты не имеют права разглашать детали дела», — отметили журналисты.
Также силовики уже беседовали с Лашей Чиглазе, который участвовал в боях на стороне ВСУ. Им заинтересовались в рамках дела о государственном перевороте и беспорядках.
Ранее Служба внешней разведки России предупредила об угрозе «цветной революции» в Грузии. Специалисты полагают, что способствовать этому будет президент страны Саломе Зурабишвили с подачи США.