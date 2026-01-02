Трамп пообещал помочь митингующим в Иране, если власти будут их убивать

США придут на помощь участникам мирных акций протеста в Иране, если власти «будут их убивать». Такое заявление в соцсети Truth Social сделал американский президент Дональд Трамп.

«Если Иран, как он привык это делать, будет стрелять и убивать участников мирных акций протеста, то США придут на помощь», — написал он.

Глава Белого дома не уточнил, какие именно действия предпримут Соединенные Штаты, но подчеркнул, что американцы «готовы к ним».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры подливают масло в огонь на Ближнем Востоке, так как не заинтересованы в спокойствии в регионе. Европе невыгодно выстраивание добрососедских отношений между ближневосточными государствами. Россия осудила действия, которые не имеют ничего общего с международной законностью и общепринятой моралью.