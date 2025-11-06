Участник встречи с Трампом потерял сознание в Белом доме

В Овальном кабинете пришлось прервать мероприятие с президентом США Дональдом Трампом по проблемам здравоохранения из-за упавшего в обморок человека. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

Участник встречи упал в обморок во время выступления генерального директора американской фармацевтической компании Eli Lilly. На кадрах было видно, как стоящий у него за спиной исполнительный директор датской фармацевтической компании Майк Дустдар придерживал кого-то из участников. Пожилому мужчине стало плохо, он упал на пол.

Глава Белого дома позднее сообщил, что с упавшим в обморок участником все в порядке, врачи наблюдают за его состоянием.

«У одного из представителей компаний немного закружилась голова. Вы видели, что он упал. С ним все в порядке», — сказал он.

Мероприятие продолжилось. Кто потерял сознание, Трамп не сообщил, но, предположительно, в обморок упал представитель компании Novo Nordisk Гордон Финдлей.

Ранее в США сообщили, что Трамп задумался о бомбежке Венесуэлы, но ему нужен законное основание для проведения военной операции.