Участник Евровидения от Нидерландов оказался в шаге от суда | 360°

Мир 18 мая 2024, 09:00 Участник Евровидения от Нидерландов оказался в шаге от суда NOS: участника Евровидения от Нидерландов могут осудить за жест в эфире Jens BÃ�ttner / dpa / Global Look Press

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В начале июня участник Евровидения от Нидерландов Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции. Поводом для разбирательств стал «угрожающий жест» артиста в эфире, сообщил телеканал NOS.

Завершающий этап Евровидения прошел 11 мая в Мальме. Европейский вещательный союз (EBU) решил отстранить певца от конкурса после того, как он продемонстрировал «угрожающий жест» в адрес девушки-оператора. Она запечатлела Кляйна на видеокамеру, когда тот попросил не делать этого.

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По словам адвоката артиста Яна-Оке Фельта, Кляйн не признает, что угрожал этой женщине. Юрист указал на договоренность между певцом и организаторами, по которой его не должны были снимать во время выхода со сцены. Однако оператор не прекратила съемку, проигнорировав требования артиста, после чего он оттолкнул камеру.

Представители шведской полиции сообщили РИА «Новости» об окончании расследования конфликта с Кляйном. Через несколько недель решится вопрос о возбуждении дела и возможном суде.

Пока шло следствие, артист Йост Кляйн вынужден был оставаться несколько дней в Швеции. Нидерландская сторона отметила, что наказание для певца за случившееся оказалось непомерно суровым.