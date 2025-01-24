Убившего трех девочек в Британии подростка приговорили к 52 годам тюрьмы

«Убийца из Саутпорта Аксель Рудакубана был приговорен к тюремному заключению сроком минимум на 52 года. Судья заявил, что „весьма вероятно“, что он никогда не выйдет на свободу», — сообщили в материале.

Убийство произошло в июле прошлого года, 17-летний подросток напал с ножом на детей во время детского танцевального мастер-класса. По информации издания, молодой человек зашел в студию и начал без разбора наносить удары 20-сантиметровым ножом, который специально для этого купил на маркетплейсе. Полиция арестовала его, когда он стоял с ножом над очередной жертвой.

Погибли три девочки, увечья получили еще восемь детей и двое взрослых. Девочкам было девять, шесть и семь лет. Юноша признал себя виновным, при этом не проявил никакого раскаяния.