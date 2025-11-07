Убитый в ОАЭ криптомошенник называл себя «другом Дурова»: подробности смерти Романа Новака

Shot: перед убийством криптомошенника Новака и его жену в ОАЭ похитили

Называвшего себя «другом» основателя Telegram Павла Дурова криптомошенника Романа Новака и его жену похитили в ОАЭ, перед тем как убить. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, родственники примерно месяц не могли связаться с криптройдером и его женой Анной, что вызвало у них беспокойство. Мужчина перестал выходить на связь с 4 октября. В тот период геолокацию телефона Новака зафиксировали в ЮАР.

Позже стало известно, что пару похитили. Преступники требовали выкуп за освобождение. Однако собрать необходимую сумму не удалось. В итоге пленников убили. По предварительным данным, подозреваемые — граждане России. Их задержали и скоро доставят в Санкт-Петербург.

По неуточненной информации, Роман Новак украл у инвесторов из разных стран приблизительно 500 миллионов долларов, а потом покинул Россию. В числе обманутых — предприниматели из Китая и ближневосточных государств. Сам мужчина публично представлялся «другом Павла Дурова».