Сегодня 22:08 Путь от лекарств до наркотиков. Как появились и чем занимаются картели Мексики 0 0 0 Фото: Сожженый автомобиль во время беспорядков в Мексике. Diana Marquez / www.globallookpress.com Мир

Мексика

США

Наркотики

Контрабанда

Военные

Беспорядки

Кокаин

Бизнес

Аресты

Убийство мексиканского лидера преступной группировки «Новое поколение Халиско» Эль Менчо аукнулось массовыми беспорядками. Бандиты начали громить все вокруг, чтобы отомстить властям, а заодно убрать конкурентов и расширить сферы влияния. Чем был знаменит погибший наркобарон и как вообще в Мексике зародились картели — в материале 360.ru.

Как появились картели в Мексике Все началось в XX веке. На территории мексиканских штатов Синалоа, Дуранго и Чиуауа стали массово выращивали опиум для производства морфина и героина. Поначалу это было исключительно в медицинских целях: израненным солдатам мировых войн требовались обезболивающие средства. Медицинский аспект быстро перетек в наркотический. К 1960-м в этом бизнесе участвовали крестьянские семьи, кооперативы, оптовые скупщики. Наркобарон Педро Авилес Перес при поддержке местных политиков и бизнесменов первым начал возить на самолете в США крупные партии контрабандной марихуаны.

Фото: Контрабанда марихуаны. Leonie Asendorpf / www.globallookpress.com

В 1976 году власти провели первую крупную операцию по уничтожению посевов мака и конопли в Синалоа. Наркоторговцы переехали в Гвадалахару. И тут им на руку сыграли США. После того как они заблокировали «тропы» контрабандистов через Карибы, колумбийские наркобароны перенесли логистику в Мексику и превратили местные банды из посредников во влиятельных партнеров. Так к началу 80-х появились первые мексиканские картели — могущественные банды, державшие в своих руках производство, контрабанду и транзит запрещенных веществ. С кадрами помогла царящая в стране безработица. Сегодня промышляют еще и продажей людей, вымогательством и регулярными «покупками» представителей местных властей.

Фото: Арестованные члены картелей. El Universal / www.globallookpress.com

Гвадалахарский картель Первым стал известен Гвадалахарский картель. Его заправилы создали уникальную для того времени структуру, объединившую местных производителей марихуаны и опиума. Бандиты контролировали все маршруты, а позже начали сотрудничать с колумбийцами в перевозке кокаина. Веществами в основном продавали американцам. «Гвадалахарцы» процветали и ничего не боялись: им покровительствовало мексиканское разведывательное управление. Один из главарей, Феликс Гальярдо, однажды даже созвал в Акапулько своеобразный съезд наркодельцов. На нем бандиты, почти как дети лейтинанта Шмидта, распределяли территориальный контроль над наркотрафиком. Сам Гальярдо планировал участвовать в общенациональных операциях наркобизнеса. Амбициозным планам помешал арест: власти Мексики и Соединенных Штатов обвинили его в похищении и убийстве агента Управления по борьбе с наркотиками Энрике Камарена, рэкете, контрабанде запрещенных веществ и множестве других преступлений.

Фото: Спецназ на задержании Феликс Гальярдо. u78 / www.globallookpress.com

Во время следствия выяснилось, что Гальярдо был частым гостем у губернатора штата Синалоа, дружил с политиками и правоохранителями. После ареста преступника под давлением журналистов и общественности арестовали некоторых командиров полиции, а 90 офицеров просто дезертировали. Гальярдо приговорили к 40 годам за решеткой, но он спокойно продолжал руководить своей организацией по телефону. Лишь после перевода в тюрьму строгого режима наркобарон остался не у дел, и его картель утратил свои лидерские позиции. В 2017 году преступнику добавили еще 37 лет. Учитывая, что бандит отметил свое 80-летие, едва ли он выйдет на свободу.

Фото: Феликс Гальярдо, 1989 год / Публичное достояние

Эль Менчо и «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес, более известный как Эль Менчо, родился в 1966 году в штате Мичоакан. Родители были небогатыми фермерами, так что сыну пришлось бросить учебу в начальной школе, чтобы им помогать. Со временем парня стали называть Повелитель петухов за страсть к петушиным боям. В 80-х годах Эль Менчо эмигрировал в США. Торговал марихуаной, потом неосторожно продал героин агенту под прикрытием. Эта сделка закончилась депортацией. На родине поступил на службу в полицию штата Халиско, затем прибился к одному из картелей в отряд убийц-телохранителей. Позднее перешел в другую группировку и после ареста ее лидера возглавил часть банды. Помимо жестокости и хитрости, в пользу Эль Менчо сыграло несколько факторов. Во-первых, он провел пропагандистскую кампанию против конкурентов: обвинил их в вымогательствах у мирных жителей, бизнесменов и государственных органов. Во-вторых, помогли власти: арестовали боссов конкурирующих картелей и, не желая того, расчистили место молодняку.

Фото: Эль Менчо, фто сделанны во время его арестов в США в 1986 и 1989 годах / Публичное достояние

Говорят, был и третий аспект: Эль Менчо попросту женился на родственнице предыдущего главы картеля. Того самого, которого арестовали. Кстати, произошло это вроде бы тоже не без участия молодого харизматичного лидера. Банду назвали «Новое поколение Халиско», или CJNG. Властям новый картель сообщил о себе в записке, которую подбросили вместе с тремя трупами в спальный район курортного города Канкун. Бандиты быстро укрепили свое влияние на западе Мексики. Они не чурались массовых убийств, сделав жестокость фирменным знаком. Скоро Эль Менчо заработал репутацию опасного преступника и главного врага государства. Доставалось на орехи и конкурентам, и силам правопорядка. В штатах Халиско, Колима и Гуанахуато появились настоящие бастионы для производства и торговли метамфетамином. На вооружение бандиты взяли ведущие военизированные тактики, применяли беспилотники со взрывчаткой и закупали бронетехнику, созданную местными умельцами.

Фото: Арестованный член картеля «Новое поколение Халиско». Xinhua / www.globallookpress.com

Эль Менчо быстро понял, что не стоит доставать всех кроликов лишь из одной шляпы. Благодаря экономическому буму в животноводстве, сельском хозяйстве и строительстве в Халиско, глава картеля открыл в этих сферах бизнес. Так отмывали деньги, полученные от продажи и переправки наркотиков. Картель CJNG появился в 2010 году. Сейчас он контролирует значительную часть трафика фентанила, метамфетамина и кокаина в США, начали работать в Европе, Азии и Австралии. Американцы включили группировку в список террористических организаций и признали одной из пяти самых опасных транснациональных преступных организаций в мире. Что касается Эль Менчо, то с 2020 года он находился в списке самых разыскиваемых преступников Управления по борьбе с наркотиками США. За сведения о главе CJNG янки обещали сначала 10, а потом 15 миллионов долларов.

Фото: Фото Эль Менчо с листовки о его розыске / Публичное достояние

Как убили Эль Менчо Уже несколько лет ходили слухи, что Эль Менчо дышал на ладан. Несколько раз его даже объявляли умершим, но официальных подтверждений тому не было. Однако вполне вероятно, что хозяин картеля уже не руководил им напрямую. Оно и понятно: работа нервная плюс неприятности на семейном фронте и в бизнесе. Один из сыновей главаря CJNG, Рубен Осегера Гонсалес, считался правой рукой папеньки и вторым человеком в группировке. Но в 2020 году мексиканским властям удалось его арестовать и экстрадировать в США. Там в 2025-м суд приговорил мексиканца к пожизненному заключению за торговлю наркотиками. Родной брат Эль Менчо, Антонио по прозвищу Тони Монтана (в честь героя фильма «Лицо со шрамом»), тоже занимал в банде высокое положение. Он отвечал за покупку оружия. В 2022 году также угодил под арест. Ко всему прочему еще и американцы перехватили больше четырех тонн фентанила на юго-западной границе с Мексикой.

Фото: Оружие одной из мексиканских наркобанд. El Universal / www.globallookpress.com

Мексиканская армия при поддержке разведки США попыталась арестовать Эль Менчо в городе Тапальпа штата Халиско 22 февраля 2026 года. Во время миссии 58-летний лидер картеля был убит. Практически сразу после его гибели более чем 20 штатах Мексики вспыхнули массовые беспорядки. Считается, что у «Нового поколения Халиско» был заранее подготовлен план на случай гибели Эль Менчо. Недаром боевики начали скоординированные атаки: блокировали дороги, установили горящие баррикады на трассах, жгли магазины и нападали на военные патрули. Заодно дрались с конкурирующими концессиями и между собой за власть: все же на кону многомиллиардный бизнес. Чтобы погасить эскалацию конфликта между фракциями картеля и их противниками из других банд, власти вывели на улицы примерно 10 тысяч военных. Временно закрыли аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты. Известно, что погибли уже десятки человек, из них как минимум 25 сотрудников сил безопасности.

Фото: Спецназ в Мексике, 22 февраля 2026 года. FÃ©lix MÃ¡rquez / www.globallookpress.com

Картель Синалоа Главным врагом и конкурентом «Новое поколение Халиско» считается крупнейшая группировка Мексики — Синалоа, или Тихоокеанский картель. Эта банда сформировался на рубеже 80-х и 90-х годов на костях почившего детища Гальярдо. Картель Синалоа царствует не только в Мексике — нет, он один из самых мощных наркосиндикатов в мире. На его долю приходится около 60% поставок в США кокаина, героина, метамфетамина, фентанила, марихуаны и MDMA. И это неудивительно: у бандитов было почти в пять раз больше бортов, чем у Aeromexico, — 599 самолетов и вертолетов. У руля картеля стояли довольно яркие личности. Хоакин Гусман, он же Эль Чапо, знаменит дерзкими побегами из тюрем: однажды бежал в корзине для белья, в другой раз — через тоннель. Однако от правосудия преступник скрыться не смог, так что теперь отбывает пожизненное заключение у американцев.

Фото: Объявление о розыске сына Эль Чапо. 7A0455 / Википедия

Исмаэль Самбада, или Эль Майо, десятилетиями управлял картелем как теневой лидер. Но и его арестовали в США в июле 2024-го. Говорят, из Мексики его похитил и вывез из Мексики сын вышеупомянутого Эль Чапо — Иван Архивальдо Гусман Салазар, известный как Эль Чапито (Маленький Чапо). Он с братьями сам хотел рулить бизнесом. Родственники назвались Лос-Чапитос. Картель Синалоа действует более чем в 50 странах и присутствует почти во всех штатах США. Для доставки товара бандиты строят высокотехнологичные подземные тоннели, пользуются подводными лодками и дронами, а деньги потом «отмывают» через криптовалюты.