«Убийцы». В Польше потребовали разорвать связи с Украиной
Контакты с Украиной призвали разорвать в Польше из-за споров по Волынской резне
Польше необходимо разорвать контакты с Украиной до тех пор, пока не будут эксгумированы тела жертв Волынской резни. С таким призывом к властям республики выступила глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска, открытое письмо опубликовал портал Myśl Polska.
По ее словам, Польше нельзя разговаривать на партнерских началах со страной, строящей собственную идентичность на преступной идеологии бандеровцев.
«Не может быть и речи про дружбу там, где организаторов геноцида и убийц поставили на пьедестал», — сказала глава фонда.
Соколовска призвала Украину признать геноцидом Волынскую резню, осудить виновных и официально отречься от бандеровской идеологии. По ее мнению, Польше нужно вести переговоры с киевским режимом на основе требований, особенно перед лицом огромной помощи, которую республика оказала украинскому народу.
Ранее в Польше предложили шантажировать Украину для решения вопроса Волынской резни.