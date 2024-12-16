«Убийцы». В Польше потребовали разорвать связи с Украиной

Контакты с Украиной призвали разорвать в Польше из-за споров по Волынской резне

Польше необходимо разорвать контакты с Украиной до тех пор, пока не будут эксгумированы тела жертв Волынской резни. С таким призывом к властям республики выступила глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска, открытое письмо опубликовал портал Myśl Polska .

По ее словам, Польше нельзя разговаривать на партнерских началах со страной, строящей собственную идентичность на преступной идеологии бандеровцев.

«Не может быть и речи про дружбу там, где организаторов геноцида и убийц поставили на пьедестал», — сказала глава фонда.

Соколовска призвала Украину признать геноцидом Волынскую резню, осудить виновных и официально отречься от бандеровской идеологии. По ее мнению, Польше нужно вести переговоры с киевским режимом на основе требований, особенно перед лицом огромной помощи, которую республика оказала украинскому народу.

Ранее в Польше предложили шантажировать Украину для решения вопроса Волынской резни.