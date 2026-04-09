У жительницы Мексики в легком нашли пирсинг
Жительница Мексики несколько месяцев ходила с кольцом для пирсинга в легком и не знала об этом. Ее историю рассказал британский сайт Need to know.
Металлическое украшение находилось всего в полумиллиметре от аорты. Вероятно, мексиканка уснула с пирсингом в носу и случайно его вдохнула.
Утром, не заметив кольца, девушка решила, что где-то потеряла его, и не стала никому об этом говорить. Вскоре у нее начался кашель, который никак не проходил. Но и это не насторожило мексиканку — она списала свое состояние на изменившуюся погоду.
Только через месяц девушка решилась обратиться к врачу. Ее направили на сложную операцию. Накануне девушка, считая, что может умереть, написала родным и друзьям прощальное письмо.
Однако операция прошла успешно. Сейчас пострадавшая идет на поправку, а ее история благодаря соцсетям стала широко известна.
