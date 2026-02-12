Если российские войска выйдут к Днепру, перед ними откроется прямая дорога на Одессу. Такое мнение выразил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Glenn Diesen .

«Когда [российские военные] дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством [президента Украины Владимира] Зеленского — если оно еще будет на месте — о том, что произойдет с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже» — сказал Доктороу.

Аналитик отметил, что Зеленский зашел в тупик, поэтому его риторика становится противоречивой, а список требований продолжает расти, что указывает на скорую развязку.

«Это может частично объяснить истерику Зеленского», — сказал эксперт.

Ранее в газете Berliner Zeitung заявили, что президент Украины может ухудшить свое положение ошибочными действиями. Зеленский зря выдвинул неприемлемые для России условия по Донбассу. Он пытается затянуть переговоры и переложить на Москву ответственность за отсутствие мира.