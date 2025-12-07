У здания полиции в Мексике прогремел взрыв, два человека погибли

В Мексике у здания полиции произошел взрыв. В результате ЧП погибли два человека, еще семь получили ранения, сообщили силовые структуры страны в соцсети X .

Взрыв раздался в муниципалитете Коауаян в штате Мичоакан. Повреждения получили расположенные рядом дом и магазины. Всех пострадавших эвакуировали в больницы на вертолетах.

Прокуратура, Министерство обороны, ВМФ, Нацгвардия и полиция начали масштабные следственные действия, чтобы установить причины произошедшего.

Местная газета Milenio со ссылкой на на федеральные источники отметила, что предполагаемый исполнитель теракта использовал самодельную взрывчатку, он также погиб.

В начале ноября в Мексике произошел похожий случай в одном из супермаркетов. Его жертвами стали 23 человека, еще 12 получили травмы. Причиной стала авария на находившемся внутри здания трансформаторе.