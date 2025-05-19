Всемирная организация здравоохранения сократит число сотрудников из-за финансовых трудностей, а количество департаментов урежут с 76 до 34. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, разработали новую рационализированную структуру штаб-квартиры, поэтому число исполнительного руководства снизилось с 14 до семи человек.

Также Гебрейесус отметил, что, несмотря на попытки экономить бюджет, в следующие два года ВОЗ столкнется с дефицитом зарплаты более чем на 500 миллионов долларов. Секретариат сократил расходы на поездки, закупки, досрочный выход на пенсию сотрудников и набор персонала.

«Эти меры помогли сократить разрыв, но, тем не менее, у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников», — заявил он.

До этого американский лидер Дональд Трамп выпустил указ о выходе США из ВОЗ. По его мнению, организация не очень эффективна и требует слишком много финансирования.

Ранее заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что России бессмысленно выходить из ВОЗ. Организация выполняет для страны преимущественно консультативные функции, обеспечивая методологическую поддержку, однако прямого влияния на российскую медицину она не оказывает.