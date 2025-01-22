Депутат Куринный заявил, что России нет смысла выходить из ВОЗ

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в своем заявлении для телеканала «Звезда» подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения выполняет для России преимущественно консультативные и информационные функции, обеспечивая методологическую поддержку, но не оказывает прямого влияния на российскую медицину.

Он также отметил, что финансовые взносы России в бюджет ВОЗ значительно уступают взносам других стран, например США. Исходя из этого, Куринный считает, что выход России из состава ВОЗ не имеет смысла.

«Ратифицировать или не ратифицировать какие-то международные договоры или совместные документы, которые принимает ВОЗ, это внутреннее дело России», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.