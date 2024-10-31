У владельца похоронного бюро в США случайно нашли 18 тел. Трупы уже начали разлагаться

Полиция арестовала владельца похоронного бюро в Джорджии за сокрытие останков людей и животных. Как сообщило издание USA Today , 39-летний Крис Джонсон держал у себя гниющие останки 18 человек, в том числе ребенка, и двух домашних животных.

Мужчина владел похоронном бюро Johnson’s Funeral and Cremation Services. Примечательно, что полиция обнаружила гниющие тела случайно: правоохранители пришли в агентство, чтобы вручить Джонсону уведомление о выселении. Владелец намеревался перевезти весь свой бизнес из Дугласа в центральную часть штата.

Сейчас Джонсон находится под стражей, и ему не предоставили возможность выйти под залог. Другие сотрудники компании Johnson’s Funeral and Cremation Services не стали комментировать ситуацию.

При этом соседи характеризуют Джонсона как «доброжелательного и уравновешенного человека», хотя у некоторых клиентов похоронного агентства были с ним проблемы. Одна из женщин поделилась историей о том, как ей пришлось обратиться в суд, чтобы получить свидетельство о смерти своей родственницы. Процесс занял год.

Ранее в США произошла другая необычная история. У мужчина Лас-Вегасе угнали автомобиль. Когда он разыскал пикап, то обнаружил в салон много краденных вещей и урну с прахом младенца. Согласно надписи на ней, ребенок прожил всего девять месяцев.