Мужчина нашел в угнанном пикапе урну с прахом младенца
People: в США неизвестные оставили в угнанном автомобиле прах младенца
Необычную находку сделал житель Лас-Вегаса в своем угнанном автомобиле. Мужчина обнаружил внутри салона урну с прахом младенца, сообщило издание People.
Неизвестные угнали пикап у 42-летнего Ахмада Эрвина. Он обратился за помощью в полицию и стал искать машину самостоятельно. Эрвин расспрашивал о пикапе у бездомных и вскоре добрался до него.
Внутри он нашел много краденных вещей. Среди них были кошельки предметы одежды и урна. Согласно надписи на урне, ребенок прожил всего девять месяцев.
Владельцы коробки украсили ее статуэткой в виде младенца, спящего в ангельских крыльях. Эрвину вызвались помочь в поисках его возлюбленная и ее сестра, которая сама потеряла четверых детей.
Женщина обратилась в похоронное бюро и написала пост в социальных сетях. Пока поисковая операция не дала результатов.
Ранее жители многоэтажки в петербургском районе Купчино нашли на скамейке урну с прахом пенсионерки. Женщина умерла в 2023 году.