У Трампа не хватило внимания для использования внятной стратегии по Украине

Экономист Сакс: у Трампа не хватит знаний на создание внятного плана по Украине

У американского президента Дональда Трампа не достаточно знаний, компетентной команды и внимания, чтобы разработать эффективную стратегию по работе с внешнеполитическими вызовами, в том числе с украинским конфликтом. Об этом заявил американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с РИА «Новости» .

«Очевидно, что у Трампа нет ни необходимых знаний, ни должной сосредоточенности, ни профессиональной команды, чтобы разработать стратегию. В итоге он действует импровизированно — и далеко не всегда успешно», — заявил Сакс.

По его словам, Трамп уверен, что агрессивные действия заставят других слушаться. На самом деле это работает только формально. С точки зрения стратегических результатов президент США добивается малого.

В случае с Украиной американский лидер решил не работать с глубинными причинами, а сразу предпочел применить ситуативные меры. По мнению Сакса, чтобы понять суть кризиса, надо обладать политическим мастерством и серьезной дипломатией.

Ранее журнал Focus заявил, что Трамп хочет использовать военную помощь Украине как рычаг давления на президента Владимира Зеленского. Так политик намерен заставить украинского коллегу заключить сделку с Россией.