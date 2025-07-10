Focus: Трамп может давить на Зеленского с помощью поставок военной помощи

Американский лидер Дональд Трамп может использовать поддержку Украины как рычаг давления на украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы заставить президента заключить сделку по Украине с Москвой. Об этом сообщил журнал Focus .

«Трамп хочет заставить Киев сесть за стол переговоров и может использовать поставки оружия как средство давления и сигнал президенту России Владимиру Путину о своей готовности заключать сделки», — сказал он.

По данным журналистов, американский президент давно использует тактику, где военная помощь становится разменной монетой. Приостановка поставок оружия киевскому режиму может быть организована преднамеренно, чтобы в будущем представить Трампа «решительным антикризисным менеджером».

Ранее офицер ВСУ заявил The Times, что его сослуживцы разозлились из-за обещания США отправить Украине всего с десяток ракет к зенитным комплексам Patriot. Он назвал это «тупой шуткой». Такого количества снарядов не хватит даже на один бой.