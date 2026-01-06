У Telegram возникли проблемы из-за антироссийских санкций

FT: Telegram лишился доступа к облигациям на $500 миллионов

Мессенджер Telegram не смог получить доступ к финансированию на сумму около 500 миллионов долларов в результате заморозки части ценных бумаг из-за санкций против России. Об этом сообщила газета Financial Times .

Заблокированные облигации находятся в Национальном расчетном депозитарии, попавшем под экономические ограничения со стороны Евросоюза, США и Великобритании после начала спецоперации.

Компания выпускала несколько облигационных займов и активно выкупала собственные бумаги, в том числе большую часть долга со сроком погашения в 2026 году. В результате заморозка создала препятствия для финансовых операций с задолженностью и программы обратного выкупа.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал ЕС за установление заведомо невыполнимых правил. По его словам, объединение делает это, чтобы наказывать компании за отказ цензурировать свободу слова.