У стрелявшего по Ирану авианосца США нашли проблемы с ключевыми системами

На американском авианосце USS Gerald R. Ford, стрелявшем по Ирану, выявили серьезные проблемы с ключевыми системами после пожара в марте. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в управлении Пентагона, отвечающем за испытания оружия.

В ведомстве отметили, что данных по текущим испытаниям не хватает, чтобы оценить оперативную пригодность Ford. Под вопросом надежность системы запуска и восстановления реактивных двигателей, а также работы радара.

Таким образом, способность авианосца обнаруживать или перехватывать самолеты и противокорабельные ракеты противника сегодня вызывает сомнения.

Ранее стало известно, что на борту принимающего участие в операции «Эпическая ярость» Gerald R. Ford произошел пожар. Пламя распространилось в прачечных помещениях судна.