У сербского министра Глишича случился инсульт в прямом эфире

У министра госинвестиций Сербии Дарко Глишича произошел инсульт в прямом эфире местного телеканала. Причем поначалу он пытался успокоить ведущих, но в конце концов чиновника экстренно госпитализировали из студии. На происшествие обратил внимание Telegram-канал Baza .

Министру стало плохо на утреннем шоу на телеканале Pink. Он стал с трудом говорить, часть его лица онемела. Сейчас Глишич находится в больнице в тяжелом состоянии.

Лечащие врачи при этом отмечают, что инсульт у министра, к счастью, заметили вовремя, что крайне важно, так как первые часы после удара имеют решающее значение. В больницу к Глишичу сразу же приехал президент Сербии Александр Вучич. Как сообщают местные СМИ, Глишич является одним из самых близких людей к президенту.

Ранее врач-невролог Рустем Гайфутдинов перечислил первые признаки приближающегося инсульта. Обычно это асимметрия лица, нарушения речи и когда рука падает. Иногда возможно развитие косоглазия и возникновение сильной головной боли.