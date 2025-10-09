Физик Ожаровский назвал формальным выход России из соглашения с США об утилизации плутония

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что выход России из соглашения с США об утилизации плутония имеет формальный характер.

По словам эксперта, плутоний невозможно уничтожить. После заключения договора Москва и Вашингтон пытались найти пути решения этой задачи, но безуспешно. Поэтому 34 тонны вещества, накопленные обеими странами, остаются невостребованными.

«Если бы это вещество имело хоть какое-то другое применение, кроме военного, его надо было выставить на рынок и продать. Его бы раскупили потребители. Так это работает в любой экономике, в рыночной, в командной», — отметил Ожаровский.

Специалист напомнил, что в США предлагали смешивать плутоний с другими ядерными отходами, что сделало бы его воссоздание практически невозможным. Однако Россия отвергла эту идею, подозревая американцев в неискренности. В ответ Россия предложила использовать плутоний в единственном реакторе, работающем на этом топливе, но США указали на возможное увеличение его количества.