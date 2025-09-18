У пытавшегося помочь убийце Кирка пенсионера нашли детское порно

Мужчину, который пытался помочь убийце Чарли Кирка скрыться, задержали за хранение детской порнографии. Об этом сообщила газета The New York Times .

Джорджа Зинна, 71-летнего мужчину, арестовали сразу после убийства активиста и за сутки до задержания Тайлера Робинсона. При этом полиция решила арестовать Зинна, но не считает его соучастником студента.

«Я стрелял в него [Кирка], теперь застрелите меня», — кричал Зинн после убийства активиста в Юте.

Зинн признался, что пытался помешать работе полиции. На допросе он согласился показать свой телефон, где нашли детскую порнографию. Мужчина рассказал, что активно распространял такой контент.

Газета Salt Lake Tribune сообщила, что Зинн посещал встречи, похожие на ту, где был убит Кирк. В 2013 году его задержали за угрозы по почте в адрес марафона в Солт-Лейк-Сити вскоре после теракта на бостонском забеге.

Убийство Чарли Кирка, известного американского политика и сторонника Дональда Трампа, может усилить разногласия между основными политическими силами США, считают эксперты. Политолог Малек Дудаков отметил, что сейчас американский политический ландшафт переживает глубокий кризис единства.