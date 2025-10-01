Сегодня 21:16 У противников вступления Украины в ЕС могут появиться союзники Politico: Франции, Греции и другим странам не нравится план вступления Украины в 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

У Венгрии могут появиться союзники против вступления Украины в Евросоюз. Против плана руководства ЕС обойти вето Венгрии выступила Франция, сообщило издание Politico.

Евросоюз намерен начать переговоры с Киевом о вступлении решением квалификационного большинства вместо единогласного принятия. Против такого плана выступила Франция, Греция, Нидерланды и еще ряд стран ЕС. По мнению глав европейских государств, изменив правила вступления, они создадут прецедент и сами лишатся возможности наложить вето на другие заявки на вступление.

Предложение об отмене принципа единогласия не станут рассматривать на саммите ЕС, отметило издание. Вопрос включения Украины и Молдавии в Евросоюз планируют обсудить на саммите в Копенгагене, который пройдет 1 октября. Европейская комиссия предложила скорректировать свои собственные правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.