У пляжа в Рио-де-Жанейро разбился самолет

Сверхлегкий самолет с рекламным баннером рухнул в море недалеко от пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. В результате происшествия погиб пилот, сообщает Associated Press .

Разбившийся самолет Cessna 170A, принадлежавший рекламной фирме.

Тело пилота отправили на экспертизу для установления личности. Власти опубликовали записи с камер, на которых видно, как самолет резко падает и врезается в воду.

Военно-воздушные силы Бразилии начали расследование катастрофы.

В декабре прошлого года частный самолет рухнул в жилом квартале Бразилии, произошел взрыв. Как стало известно, авиасудно разбилось практически сразу после вылета из аэропорта Канела в штате Риу-Гранди-ду-Сул. На борту находились 10 пассажиров, все погибли. Пострадали люди, находившиеся в зданиях, на которые упал самолет.