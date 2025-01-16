У пассажирки Air France остановилось сердце во время трансатлантического перелета

USA Today: женщина умерла при перелете из Франции в США

Во время перелета из Франции в США у одной из пассажирок самолета авиакомпании Air France остановилось сердце. Об этом сообщил портал USA Today .

На рейсе из Парижа в Бостон 14 января 53-летней жительнице Канзаса Барбаре Диполи внезапно стало плохо. Ее пытались спасти врач и члены экипажа, однако женщина умерла.

Приземлившийся самолет встретили криминалисты из американского округа Саффолк и детективы полиции.

Представители перевозчика направили семье умершей пассажирки соболезнования и заметили, что экипажи их самолетов умеют оказывать срочную медицинскую помощь.

Летевший из США самолет авиакомпании Air India в начале декабря приземлился в аэропорту Шереметьево из-за 60-летнего американца, которому стало плохо. Мужчина умер еще до посадки, несмотря на попытки бортпроводников реанимировать его.